Свыше двух тысяч фур застряли на границе Польши и Украины из-за забастовки

Около 2100 грузовиков скопились на украино-польской границе из-за забастовки польских перевозчиков. Автомобили стоят на выезд из Польши, уточнил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко «По состоянию на сегодняшнее утро, согласно информации от польских коллег, в сторону Украины в очередях находятся около 2,1 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии