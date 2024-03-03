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Бывшая глава МИД Австрии окончательно переехала в Россию

Бывшая глава МИД Австрии окончательно переехала в Россию

Карин Кнайсль также рассказала, что «присмотрела одно место на востоке России, где хотела бы построить дом»Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила на лекции Всемирного фестиваля молодежи, что окончательно переехала в Россию.

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