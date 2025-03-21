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В Минпросвещения России обсудили план совместных с Республикой Куба мероприятий в сфере образования

В Минпросвещения России обсудили план совместных с Республикой Куба мероприятий в сфере образования

В Министерстве просвещения Российской Федерации 19 марта прошло второе заседание Российско-Кубинской рабочей группы по сотрудничеству в области общего, среднего профессионального и соответствующего дополнительного профессионального образования, организации отдыха и оздоровления детей.

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