В Минпросвещения России обсудили план совместных с Республикой Куба мероприятий в сфере образования

В Министерстве просвещения Российской Федерации 19 марта прошло второе заседание Российско-Кубинской рабочей группы по сотрудничеству в области общего, среднего профессионального и соответствующего дополнительного профессионального образования, организации отдыха и оздоровления детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии