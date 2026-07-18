Хабиб: буду болеть за Испанию в финале ЧМ из-за поддержки Палестины

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил в своих соцсетях, что в финале чемпионата мира по футболу будет болеть за сборную Испании из-за того, что испанцы поддерживают Палестину.
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