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Газета.ру

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Хабиб: буду болеть за Испанию в финале ЧМ из-за поддержки Палестины

Хабиб: буду болеть за Испанию в финале ЧМ из-за поддержки Палестины

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил в своих соцсетях, что в финале чемпионата мира по футболу будет болеть за сборную Испании из-за того, что испанцы поддерживают Палестину.

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