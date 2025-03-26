Возбуждено уголовное дело по факту падения ворот на ребенка

В Октябрьском районе Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
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