Бойцы группировки войск "Центр" нанесли поражения трем бригадам ВСУ в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ нанесли поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) и улучшили тактическое положение, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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