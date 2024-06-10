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Грядет ли конец эпохи доллара? Американский конгрессмен предупреждает о возможном окончании использования валюты в качестве резерва

Грядет ли конец эпохи доллара? Американский конгрессмен предупреждает о возможном окончании использования валюты в качестве резерва

Грядет ли конец эпохи доллара? Американский конгрессмен предупреждает о возможном окончании использования валюты в качестве резерва Юлия ЧелкановаАмериканский конгрессмен выразил свои опасения о будущем статусе доллара как мировой резервной валюты.

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