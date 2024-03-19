Президент ФИФА требует, чтобы виновные в инцидентах в Турции были наказаны

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обратился к властям Турции из-за драки между болельщиками и футболистами после матча национального турецкого первенства между «Трабзонспором» и «Фенербахче».
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