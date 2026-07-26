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Тайные пункты Анкориджа, которые позволили ВСУ создать «длинную руку» до Москвы

Тайные пункты Анкориджа, которые позволили ВСУ создать «длинную руку» до Москвы

Ставка Кремля на замирение с Украиной и стоящим за ней коллективным Западом при посредничестве президента Трампа вполне ожидаемо провалилась, поскольку никто с той стороны реально на мир с Россией не настроен.

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