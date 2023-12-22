7 самых «неприличных» блюд в Турции: туристы краснеют, но заказывают

Как вам идея съесть «дамский пупок»? Что за «десерт из публичного дома» предлагают туристам в Турции? И чем пахнет блюдо в виде мужского полового органа? Из этой статьи вы узнаете о самых неприличных и необычных блюдах турецкой кухни.
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