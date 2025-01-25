📸 Фоторепортаж с учений «Барс-Крым» в Сакском районе С раннего утра там стоят блокпосты. Бойцы останавливают и досматривают каждую машину.
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📸 Фоторепортаж с учений «Барс-Крым» в Сакском районе С раннего утра там стоят блокпосты. Бойцы останавливают и досматривают каждую машину.