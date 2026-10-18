Уважаемые работники дорожного хозяйства, поздравляю вас с профессиональным праздником! Каждый день мы проводим в пути немало времени: едем на работу или по другим делам, отвозим детей в школу или детский сад, навещаем близких.
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