«Первый канал» теряет рейтинги — телевизор перестает быть украшением жизни

ЛХ

Людмила Харькова

Не только первый канал, но и все российские каналы, а так же каналы кабельные стали просто отстойными. Половина а то и большую часть времени это реклама, за которую не только её заказывающие платят, но и мы, зрители глядя на это нечто непотребное. Иногда передача идет пол часа и двадцать минут из них реклама. Не успевает программа начаться а уже начинается реклама. Причем на многих каналах реклама идет параллельно и это время из просмотра просто выпадает. Извратили уже все. Смотреть просто невозможно эту галиматью на экранах, на рвоту тянет.