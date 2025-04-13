Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Третьяк
    В России тоже жестко обходятся с чебуреками . Гражданство выдадут ,а сверху еще и квартиру выдадут."А можно нам так ...
  • Andrew Fox
    Для начала нужно чтоб законы работали как надо. А то можно будет удобно вырезать факт или сарказ выдать за признание..."А можно нам так ...
  • Vladimir Lioubimcev
    Сколько ПОГАНЫХ ШКУР развелось в России!!!!Скандал в Воронеж...

«Первый канал» теряет рейтинги — телевизор перестает быть украшением жизни

«Первый канал» теряет рейтинги — телевизор перестает быть украшением жизни

Евгений Додолев: То, что делает Эрнст, важнее цифр Ирина Мишина Честно говоря, пишу эти строчки с болью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Светлана Киселева
Первый должен быть первым , а не рвачом!
Ответить
2 час.
ЛХ
Людмила Харькова
Не только первый канал, но и все российские каналы, а так же каналы кабельные стали просто отстойными. Половина а то и большую часть времени это реклама, за которую не только её заказывающие платят, но и мы, зрители глядя на это нечто непотребное. Иногда передача идет пол часа и двадцать минут из них реклама. Не успевает программа начаться а уже начинается реклама. Причем на многих каналах реклама идет параллельно и это время из просмотра просто выпадает. Извратили уже все. Смотреть просто невозможно эту галиматью на экранах, на рвоту тянет.
Ответить
2 час.
св
спивак виктор
лишить все тв каналы господдержки им что бабла за рекламы мало ?минута рекламы мильен,вот они с эрнстом ложат на телезрителей,так же и кино театры и эстраду на самоокупаемость пусть за свои в кредит в долг и живут от кассы!
Ответить
2 час.
наверх