Евгений Додолев: То, что делает Эрнст, важнее цифр Ирина Мишина Честно говоря, пишу эти строчки с болью.
«Первый канал» теряет рейтинги — телевизор перестает быть украшением жизни
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Светлана Киселева
Первый должен быть первым , а не рвачом!
Ответить
2 час.
ЛХ
Людмила Харькова
Не только первый канал, но и все российские каналы, а так же каналы кабельные стали просто отстойными. Половина а то и большую часть времени это реклама, за которую не только её заказывающие платят, но и мы, зрители глядя на это нечто непотребное. Иногда передача идет пол часа и двадцать минут из них реклама. Не успевает программа начаться а уже начинается реклама. Причем на многих каналах реклама идет параллельно и это время из просмотра просто выпадает. Извратили уже все. Смотреть просто невозможно эту галиматью на экранах, на рвоту тянет.
Ответить
2 час.
св
спивак виктор
лишить все тв каналы господдержки им что бабла за рекламы мало ?минута рекламы мильен,вот они с эрнстом ложат на телезрителей,так же и кино театры и эстраду на самоокупаемость пусть за свои в кредит в долг и живут от кассы!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии