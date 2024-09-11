Жительница Смоленска через суд взыскала компенсацию с экс-работодателя за незаконное увольнение

Женщину уволили по «статье», хотя она сама попросила расторгнуть трудовые отношения Судебные приставы помогли жительнице Рославльского района взыскать с ее бывшего работодателя долг по заработной плате за время вынужденного прогула.
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