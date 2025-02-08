Новые налоговые вычеты: изменения вступили в силу с 1 января

С 1 января 2025 года вступили в силу изменения в порядке предоставления различных налоговых вычетов. Основное внимание сосредоточим на изменениях, которые существенно повлияют на повседневную финансовую жизнь многих граждан.
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