На орловском стадионе построят спорткомплекс для единоборств

Областное правительство присоединило к стадиону им. Ленина значительный земельный участок, чтобы построить там комплексный спортивный объект, предназначенный для занятий единоборствами и для развития адаптивных видов спорта.
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