Группировка дноуглубительных судов в Волго-Каспийском морском судоходном канале увеличена до 16 единиц

Рефулерный несамоходный землесос «Северо-Двинский-701» приступил к работе в Волго-Каспийском морском судоходном канале, усилив дноуглубительную группировку судов под управлением ФГУП «Росморпорт», задействованных в развитии канала, до 16 единиц.
Рефулерный несамоходный землесос «Северо-Двинский-701» приступил к работе в Волго-Каспийском морском судоходном канале, усилив дноуглубительную группировку судов под управлением ФГУП «Росморпорт», задействованных в развитии канала, до 16 единиц.
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