Пункт-А

27 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Chin Andy
    Странные люди сидят у нас в верхах... С какой целью увеличивать предельный возраст призыва? Чтобы больше призывников ...Призывной возраст...
  • Юрий Шестаков
    Его самого надо прописать в другом месте!... - за такие дела.Астраханец незако...
  • Ксюша Кирьязис
    Чёт дёшево он Родину-то продает. Идейный что ль, аль больной...?Астраханец незако...

Группировка дноуглубительных судов в Волго-Каспийском морском судоходном канале увеличена до 16 единиц

Группировка дноуглубительных судов в Волго-Каспийском морском судоходном канале увеличена до 16 единиц

Рефулерный несамоходный землесос «Северо-Двинский-701» приступил к работе в Волго-Каспийском морском судоходном канале, усилив дноуглубительную группировку судов под управлением ФГУП «Росморпорт», задействованных в развитии канала, до 16 единиц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх