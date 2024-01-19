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Элитная гимназия устроила травлю детей бойца СВО: Теперь придётся ответить перед СК

В Подмосковье завели дело после сообщений об издевательстве над детьми бойца СВО, сообщает СК. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья", - уточнили в ведомстве.

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