День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности.

Уважаемые работники лесной отрасли, с Вашим профессиональным праздником! Пусть дух леса придает Вам сил, вдохновения и заряженности на успех! Желаю Вам бодрости, энергии и достижения поставленных задач! .
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