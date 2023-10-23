Кулинарные мастер-классы для студентов столичных колледжей провели в Москве

Студенты столичных колледжей поучаствовали в «Празднике вкуса» на площадке Первого московского образовательного комплекса, где их ожидали мастер-классы кулинаров ведущих ресторанов и кафе Москвы, встречи с работодателями и турнир.
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