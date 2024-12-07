В Котласском электромеханическом техникуме обновили оборудование

В учреждении произошло сразу три значимых события, которые непременно изменят в лучшую сторону учебный процесс— Первое и, безусловно, одно из самых ожидаемых событий — открытие новой сварочной мастерской и ввод в эксплуатацию комплекса автоматической сварки неплавящимся электродом.