Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

Последняя рабочая неделя в октябре будет шестидневной и продлится с 28 октября по 2 ноября. Напомним, выходной день 2 ноября был перенесен на 30 апреля этого года, чтобы получились непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.
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