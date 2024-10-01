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Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

Последняя рабочая неделя в октябре будет шестидневной и продлится с 28 октября по 2 ноября. Напомним, выходной день 2 ноября был перенесен на 30 апреля этого года, чтобы получились непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Вот блин пессимист. Зато первая полная неделя ноября будет короткой!!! 😜
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17 час.

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