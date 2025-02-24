Владимир Путин: Россия готова сотрудничать с США по вопросу добычи редкоземельных металлов

Россию не заботит сделка США и Украины по редкоземельным металлам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину по итогам совещания по редкоземельным металлам.
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