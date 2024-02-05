Дело в отношении челябинца, зарезавшего жену в магазине, передали в суд

В Челябинской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве сожительницы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 46-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.