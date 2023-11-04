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Турция отозвала посла из Израиля

Турция отозвала посла из Израиля

Турция отозвала посла Шакира Озкана Торунлара из Израиля для консультаций. Такое решение было принято «ввиду разворачивающейся гуманитарной трагедии в Газе, вызванной продолжающимися нападениями Израиля на мирных жителей, а также его отказом от прекращения огня», объяснили в МИД Турции.

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