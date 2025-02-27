Россияне выбирают долгосрочные вклады: интерес к депозитам растет

Глеб Юченков из Московской биржи отметил рост интереса россиян к долгосрочным депозитам. С начала года уменьшается популярность краткосрочных вкладов, в то время как депозиты на срок от девяти месяцев становятся все более востребованными.
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