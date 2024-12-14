Силы ПВО РФ в течение часа уничтожили пять украинских БПЛА

Пять украинских беспилотников сбили в течение часа в Курской, Белгородской, Брянской областью и над акваторией Черного моря российские силы ПВО, 14 декабря сообщил оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на 14 декабря пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
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