Силы ПВО РФ в течение часа уничтожили пять украинских БПЛА

Пять украинских беспилотников сбили в течение часа в Курской, Белгородской, Брянской областью и над акваторией Черного моря российские силы ПВО, 14 декабря сообщил оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на 14 декабря пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.