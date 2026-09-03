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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губернатор Челябинской области – игрокам «Трактора»: «Впереди – большая дорога длиной в регулярный чемпионат, плей-офф. Каким будет этот путь, зависит от вас. Нет ничего невозможного»

Губернатор Челябинской области, президент « Трактора » Алексей Текслер напутствовал штаб и игроков клуба перед стартом нового сезона.

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