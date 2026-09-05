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Концерт «Песни столицы закатов»

Концерт «Песни столицы закатов»

Музыкальная история города складывается из песен, которые звучат на сценах, во дворах, в небольших клубах и остаются в памяти слушателей на годы.

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