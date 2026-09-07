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Орелtimes

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Орловская безработица упала до нового минимума

Орловская безработица упала до нового минимума

Орелстат обнародовал свежие итоги исследования рабочей силы в Орловской области за май–июль 2026 года.

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