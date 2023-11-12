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Адвокаты Трампа просят разрешить трансляцию из зала суда по телевидению

Адвокаты Трампа просят разрешить трансляцию из зала суда по телевидению

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа просят вашингтонскую судью Таню Чуткан разрешить вести прямые трансляции из зала суда во время слушаний по делу о вмешательстве в президентские выборы, пишет The New York Times.

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