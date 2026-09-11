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Удары Украины по РФ становятся заметнее для населения, но не создают угрозы для властей

Удары Украины по РФ становятся заметнее для населения, но не создают угрозы для властей

Удары Украины по территории России делают последствия конфликта всё более ощутимыми для российского населения.

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