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Калужские новости

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55 выпускников Калужской области получили высший балл на ЕГЭ

55 выпускников Калужской области получили высший балл на ЕГЭ

В Калужской области подвели итоги ЕГЭ с учетом резервных дней и дней пересдачи. В этом году максимальных результатов добились 55 выпускниковВ Калужской области подвели итоги сдачи ЕГЭ с учетом резервных дней и дней пересдачи.

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