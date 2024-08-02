55 выпускников Калужской области получили высший балл на ЕГЭ

В Калужской области подвели итоги ЕГЭ с учетом резервных дней и дней пересдачи. В этом году максимальных результатов добились 55 выпускниковВ Калужской области подвели итоги сдачи ЕГЭ с учетом резервных дней и дней пересдачи.
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