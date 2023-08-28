В Красноярском крае азербайджанская банда зарезала русского

Самое интересное: кто вас заставляет, покупать, тухлую шаурму у черножопых? Ладно алкаши, им лишь бы выпить, но всех особенно женщин что тянет к этим киоскам, ещё и детей кормите. Полный игнор и проблем не будет, а может и чурок.

Зоя Копань

Не надо всех мести под одну гребёнку, я 20 лет не покупаю в этих киосках НИЧЕГО! И даже предлагала молодёжи на одной ленте сделать какие нибудь завертоны с вечера и будет перекус! Тезисы и я могу бросать, как Вы, не только бомжи и алкаши покупают у них а и те пробегающие и спешащие на работу или в институт! Раз Вы такой продвинутый, предложите что нибудь дельное, чтобы избавиться от этих мигрантов, достал со своими нравоучениями!