СМИ. Актуальные новости - здесь

107 783 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    вот не явятся по повестке на службу- лишать и его и все семейство гражданства и выдворять без права вернуться навечно..."Вот кто на самом...
  • Вячеслав Бареев
    Почему американцы...
  • Альфа Стажар
    Мой знакомый пересекал границу с Казахстаном, отметил, что вдоль границы сооружаются фортификационные сооружения, на ...Очередное унижени...

В Красноярском крае азербайджанская банда зарезала русского

В Красноярском крае азербайджанская банда зарезала русского

В Красноярском крае азербайджанская банда жестоко забила троих местных жителей (в том числе женщину), один русский мужчина от полученных ранений скончался.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ткаченко
Самое интересное: кто вас заставляет, покупать, тухлую шаурму у черножопых? Ладно алкаши, им лишь бы выпить, но всех особенно женщин что тянет к этим киоскам, ещё и детей кормите. Полный игнор и проблем не будет, а может и чурок.
Ответить
1 д.
Зоя Копань
Не надо всех мести под одну гребёнку, я 20 лет не покупаю в этих киосках НИЧЕГО! И даже предлагала  молодёжи на одной ленте сделать какие нибудь завертоны с вечера и будет перекус! Тезисы и  я могу бросать, как  Вы, не только бомжи и алкаши покупают у них а и те пробегающие и спешащие на работу или  в институт! Раз Вы такой продвинутый, предложите что нибудь дельное, чтобы избавиться  от этих мигрантов, достал со своими нравоучениями!
Ответить
1 д.
Анд
Тех кто мешает следствию не гнать а садить на срока от 20 лет, на урановые рудники
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх