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Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков и 12 передач, «Оклахома» была сильнее «Чикаго»

Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков и 12 передач, «Оклахома» была сильнее «Чикаго»

«Оклахома» дома была сильнее «Чикаго» – 116:102. Разыгрывающий «Тандер» Шэй Гилджес-Александер записал в свой актив 40 очков, 12 передач, 5 подборов, 3 блок-шота и перехват.

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