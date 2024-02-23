Что можно и что нельзя делать в святого Власия Севастийского и Власьев день 24 февраля: традиции, молитва, приметы Елена ГалицкаяСегодня, 24 февраля, отмечается день святого Власия Севастийского, известного также как Власьев день.
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