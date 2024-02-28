Мощное извержение черной дыры создало цепочку звездных украшений

Астрономы обнаружили одно из самых мощных извержений черных дыр, когда-либо наблюдавшихся — и этот огромный взрыв, произошедший почти 4 миллиарда лет назад, сформировал узор из звезд в скоплениях, напоминающих ювелирные изделия.
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