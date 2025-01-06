Эксперты обсуждают, было ли в районе Суджи контрнаступление ВСУ или же это разведка боем Российские войска в течение суток отразили в общей сложности 4 наката противника в Курской области.
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Эксперты обсуждают, было ли в районе Суджи контрнаступление ВСУ или же это разведка боем Российские войска в течение суток отразили в общей сложности 4 наката противника в Курской области.
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