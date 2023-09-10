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Мгновенный тест на болезнь Альцгеймера: сколько животных вы увидите на картинке?

Мгновенный тест на болезнь Альцгеймера: сколько животных вы увидите на картинке?

Чтобы оградить себя от опасных нейродегенеративных заболеваний, нужно соблюдать несколько простых, но важных правил: следить за режимом труда и отдыха, полноценно питаться, заниматься физическими нагрузками и постоянно узнавать что-то новое.

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