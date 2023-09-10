Мгновенный тест на болезнь Альцгеймера: сколько животных вы увидите на картинке?

Чтобы оградить себя от опасных нейродегенеративных заболеваний, нужно соблюдать несколько простых, но важных правил: следить за режимом труда и отдыха, полноценно питаться, заниматься физическими нагрузками и постоянно узнавать что-то новое.
Чтобы оградить себя от опасных нейродегенеративных заболеваний, нужно соблюдать несколько простых, но важных правил: следить за режимом труда и отдыха, полноценно питаться, заниматься физическими нагрузками и постоянно узнавать что-то новое.
Свежие комментарии