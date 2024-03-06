The Conversation: планирование помогает избавиться от навязчивых мыслей

Клинический психолог Кирсти Росс из университета Мэсси в Новой Зеландии рассказала The Conversation, что сосредоточение на реальных аспектах проблемы и составление стратегического плана действий для ее решения позволяет избавиться от "мыслительной жвачки" - чрезмерного обдумывания и переосмысления потенциальных трудностей.
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