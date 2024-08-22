Бывший Бузовой решил жениться на певице Мари Краймбрери

Слухи о тайных отношениях блогера Давы и певицы Мари Краймбрери получили официальное подтверждение. 21 августа Мари отметила день рождения, а незадолго до этого на ее безымянном пальце появилось роскошное кольцо с бриллиантом.
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