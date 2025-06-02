Компания GA-ASI разработает тяжёлый БПЛА с гибридной двигательной установкой Концепт тяжёлого многоцелевого БПЛА MQ-Next, 2021 г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Компания GA-ASI разработает тяжёлый БПЛА с гибридной двигательной установкой Концепт тяжёлого многоцелевого БПЛА MQ-Next, 2021 г.
Свежие комментарии