Строительная «карусель» Андрея Королева

«Российские власти делают и будут делать все необходимое для того, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты», - заявил в прошлом году Владимир Путин после переговоров с Шавкатом Мирзиёевым.
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