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Ростех

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На аукционе Янтарного комбината редкий инклюз с древним цветком подорожал в четыре раза

На аукционе Янтарного комбината редкий инклюз с древним цветком подорожал в четыре раза

Фото: Калининградский янтарный комбинат Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг «РТ Финанс» Госкорпорации Ростех) провел аукцион редких образцов балтийского камня возрастом 35-40 млн лет.

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