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Газета.ру

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Ушаков: двусторонняя встреча Путина и Си Цзиньпина состоится на саммите АТЭС

Ушаков: двусторонняя встреча Путина и Си Цзиньпина состоится на саммите АТЭС

Двусторонняя встреча президента России Владимира Путин и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина точно состоится на саммите Азиатско-Тихоокенского экономического сотрудничества (АТЭС).

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