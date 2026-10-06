Ушаков: двусторонняя встреча Путина и Си Цзиньпина состоится на саммите АТЭС

Двусторонняя встреча президента России Владимира Путин и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина точно состоится на саммите Азиатско-Тихоокенского экономического сотрудничества (АТЭС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КН В Красноярском кр...
- Пашинян: Армения ...
- Анна Семенович мо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым