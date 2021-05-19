BCG назвала самые доходные компании России

BCG назвала самые доходные компании РоссииМОСКВА, 19 мая - РИА Новости/Прайм. Международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) включила порядка 15 российских компаний в рейтинг ведущих компании мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет, исследование есть в распоряжении РИА Новости.