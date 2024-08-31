Что не так с расхожими представлениями об алхимии, и можно ли превратить ртуть в золото

[caption id="attachment_1579670" align="alignright" width="264"] Символическое изображение алхимии на портале Нотр-Дам-де-Пари[/caption] Приведенная выше цитата – фрагмент романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».
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