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Ростислав Вергун: «Зенит» сейчас – самая качественно защищающаяся команда в лиге»

Главный тренер « Автодора » Ростислав Вергун подвел итоги выездного матча с « Зенитом » (71:91) и отметил, что встреча с одним из самых сильных соперников в лиге стала для его команды важным опытом.

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