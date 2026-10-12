Ростислав Вергун: «Зенит» сейчас – самая качественно защищающаяся команда в лиге»

Главный тренер « Автодора » Ростислав Вергун подвел итоги выездного матча с « Зенитом » (71:91) и отметил, что встреча с одним из самых сильных соперников в лиге стала для его команды важным опытом.
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