Плотоядная бактерия из Японии убивает всего за два дня

Заболевание, порождаемое редкой “плотоядной бактерией”, которая способна уничтожить индивидуума за 48 часов, распространяется в Японии после того, как страна смягчила меры, связанные с эпидемией COVID-19.
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