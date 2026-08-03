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Срочно! на складе ВБ во Владимирской области есть пострадавшие

Срочно! на складе ВБ во Владимирской области есть пострадавшие

Число пострадавших при атаке БПЛА на склад Wildberries во Владимирской области выросло до двух человек  Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале уточнил данные о последствиях ночной атаки украинских беспилотников на складской комплекс маркетплейса Wildberries в деревне Головино (Собинский район).

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