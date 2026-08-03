Срочно! на складе ВБ во Владимирской области есть пострадавшие

Число пострадавших при атаке БПЛА на склад Wildberries во Владимирской области выросло до двух человек Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале уточнил данные о последствиях ночной атаки украинских беспилотников на складской комплекс маркетплейса Wildberries в деревне Головино (Собинский район).